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KAŞ'TA KAÇAK YAPIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR - Son Dakika

KAŞ'TA KAÇAK YAPIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

18.02.2022 15:44
KAŞ'TA KAÇAK YAPIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde belediye, kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde belediye, kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor.

İlçede tespit edilen kaçak yapıların yıkımı, ekiplerin kontrolünde gerçekleştirildi. Kaş Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar doğrultusunda Limanağzı bölgesinde belirlenen 13 noktada yıkım gerçekleştirildiği hafriyatının alandan kaldırıldığı belirtildi.

Belediyenin kaçak yapılarla ilgili mücadelesinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlçemizin gözde turizm noktalarından olan Limanağzı bölgesinde sit alanına bungolov amacıyla yapımına başlanan, demir profilden yapılmış 13 temel, belediyemizce müdahale edilerek yıkımı gerçekleştirilmiştir. Belediye olarak kaçak yapılar ile ilgili mücadelemiz devam etmektedir. Limanağzı'na ulaşımın olmamasından dolayı yapıların malzemesi tekneler ile çekilerek yapılmıştır."

Yıkım işlemine, Kaş Belediyesi zabıta ekipleri ile imar müdürlüğü, jandarma, sahil güvenlik ve liman başkanlığı yetkililerinin katıldığı belirtildi.

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O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak

Kaş Belediyesi, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAŞ'TA KAÇAK YAPIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR - Son Dakika


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