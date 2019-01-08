Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Kar Sahile Dayandı

Kaş'ta Kar Sahile Dayandı

29 dakika önce

TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'nın Kaş ilçesinde kar sahile yakın noktalara kadar ulaşırken, 24 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kaş'ta Kar Sahile Dayandı, System.String[]
TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'nın Kaş ilçesinde kar sahile yakın noktalara kadar ulaşırken, 24 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kaş'ın yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, dünden bu yana sahile yakın mahalleleri de etkisi altına aldı. Kaş'ın kar altındaki 54 mahallesinin 24'üne ulaşım gece durdu. Kaş'ın sahile yakın mahalleleri olan Kalkan'ın hemen üstündeki 750 rakımlı Bezirgan, Sarıbelen, Ekizce, Çamlıköy ve Çamlıova ile Hacıoğlan ve Gökçeören mahallelerinde kar kalındığı 20 santime ulaştı. Yüksek kesimlerdeki Gömbe ve Sütleğen yaylalarında ise kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği belirtildi.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Bu sabahtan itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 greyder, Kaş Belediyesi'ne ait 3 kepçe, 2 greyder kar temizleme çalışmasına başladı. Kaş- Gömbe, Kalkan- Sütleğen- Gömbe yolunda karayolları ekipleri gece boyunca çalıştı. Ana yollar gece açık tutuldu. Akşama doğru kapalı yol kalmayacak. Son yılların en yoğun kar yağışını yaşıyoruz. Kara ihtiyacımız var. Kar yağsın. Biz de vatandaşı mağdur etmemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:22 Kaynak: DHA

Gömbe, Antalya, Kar, Güncel
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