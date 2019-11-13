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Kasapoğlu: "İktidarı döneminde eğitime en çok bütçeyi ayıran bir hükümeti hep birlikte yaşadık" -...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu. (2)
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