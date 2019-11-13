Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "İktidarı döneminde eğitime en çok bütçeyi ayıran bir hükümeti hep birlikte yaşadık" -...
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'İktidarı döneminde eğitime en çok bütçeyi ayıran bir hükümeti hep birlikte yaşadık' -... - Son Dakika

Kasapoğlu: "İktidarı döneminde eğitime en çok bütçeyi ayıran bir hükümeti hep birlikte yaşadık" -...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu. (2)

Kasapoğlu: İktidarı döneminde eğitime en çok bütçeyi ayıran bir hükümeti hep birlikte yaşadık -...

Mehmet Kasapoğlu, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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