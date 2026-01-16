Kasım\'da Ücretli Çalışan Sayısı Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının yıllık yüzde 1; aylık yüzde 0,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 740 bin 143 kişi iken, 2025 yılı Kasım ayında 15 milyon 891 bin 801 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,4 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.