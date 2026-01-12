Kasım Garipoğlu\'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve son olarak Can Yaman ve Selen Görgüzel gibi ünlü isimlerin gözaltına alınmasıyla gündeme oturan uyuşturucu soruşturmasında, seyri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olmaya aday olan "gizli tanık" potansiyeli, cezaevinden savcılığa seslendi.

CEZAEVİNDE KARAR DEĞİŞTİRDİ

Olayların merkezinde, İstanbul'daki lüks yalısında 'uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri' düzenlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve firari durumda olan iş insanı Kasım Garipoğlu var. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ancak ifadesi yeterli bulunmayarak tutuklanan Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, cezaevinde karar değiştirdi.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANACAK

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, tutuklu bulunan şoför Akçay, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek savcılığa başvurdu.

"LİSTEDE ÇOK SAYIDA DİZİ OYUNCUSU VAR"

İsmail Ahmet Akçay'ın avukatı Doğukan Toktaş, müvekkilinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir başvuruda bulunacağını doğruladı. Toktaş, Akçay'ın savcılığa, "Elimde, partilere katılan 25 kişilik ünlü listesi bulunmaktadır" diyerek iş birliği teklif ettiğini öne sürdü.

"İSİMLERİ SAVCILIKLA PAYLAŞACAĞIM"

Akçay, 25 ünlü isimden oluşan listenin çok sayıda dizi oyuncusunu içermekte olduğunu ve söz konusu isimleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla paylaşacağını söyledi.