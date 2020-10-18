Kasımpaşa: 1-1 - Son Dakika

Kasımpaşa: 1-1

18.10.2020 18:02
Kasımpaşa: 1-1, System.String[]

STAT: ÜlkerHAKEMER: Erkan Özdamar, Mehmet Metin, Hakan Karabalcık,FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndiaye (Dk. 69 Jimmy Durmaz), Biglia, Ndao (Dk. 90+4 Ramazan Civelek), Salibur (Dk. 69 Aatif), Erik Sabo, Sobiech (Dk. 68 Mevlüt Erdinç - Dk.

STAT: Ülker

HAKEMER: Erkan Özdamar, Mehmet Metin, Hakan Karabalcık,

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndiaye (Dk. 69 Jimmy Durmaz), Biglia, Ndao (Dk. 90+4 Ramazan Civelek), Salibur (Dk. 69 Aatif), Erik Sabo, Sobiech (Dk. 68 Mevlüt Erdinç - Dk. 90+5 Alparslan Erdem)KASIMPAŞA: Ramazan - Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan Serbest, Haddadi, Tirpan (Dk. 79 Sadiku), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Gilbert Koomson), Hajradinovic (Dk. 79 Hodzic), Alan Carius (Dk. 46 Varga), KoitaGOLLER: Dk. 45+1 Sobiech (Fatih Karagümrük) - Dk. 47 Aytaç Kara (Kasımpaşa)KIRMIZI KART: Dk. 71 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)SARI KARTLAR: Biglia, Ndiaye, Zukanovic, Viviano, Ndao (Fatih Karagümrük) - Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Olimpiyat Stadyumu'nun bakımda olması sebebiyle Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük 45+1'inci dakikada Sobiech'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 47'nci dakikada Aytaç Kara'nın kafa golüyle skora denge geldi. İki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermedi ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.21'inci dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Hajradinovic'in ortasında altıpasın hemen önünde müsait durumdaki Aytaç topa dokunamadı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.22'nci dakikada Karagümrük savunmasının çıkarken yaptığı top kaybı sonrasında topu önünde bulan Alan Carius, uzak mesafeden sert vurdu. Kaleci Viviano, topu son anda çeldi. Karagümrük savunmasının uzaklaştırmadık istediği top Tirpan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.28'inci dakikada Sobiech'in savunma arkasına attığı topla hareketlenen Salibur, Tarkan'dan sıyrıldıktan sonra pasını yay üstündeki Ndiaye'ye verdi. Ndiaye'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan topu ayaklarıyla kornere gönderdi.41'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Ndao ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Ndiaye'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.44'üncü dakikada Lichaj ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına giren Ndao'nun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.45+1'inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Salibur pasını Balkovec'e verdi. Balkovec'in ortasında Sobiech'in kafa vuruşunda yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.47'nci dakikada skora denge geldi. Kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic ortasını yaptı. Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.58'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Koomson pasını ceza sahası içindeki Hajradinovic'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.74'üncü dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Orta sahada Tirpan, Jimmy Durmaz'a faul yaptı. Pozisyonun devamında Jimmy Durmaz, rakibine tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.84'üncü dakikada Fatih Karagümrük mutlak gol fırsatını değerlendiremedi. Hızlı gelişen Karagümrük atağında Aatif'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ndao sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


- İstanbul

Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz, Kasımpaşa, Ramazan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa: 1-1 - Son Dakika Spor


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