Kasımpaşa: 2-2

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Asım Yusuf ÖzGAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa (Dk.46 Jefferson), Maxim (Dk.83 Chibsah), Güray Vural, Kenan Özer (Dk. 46 Furkan Soyalp), Muhammet Demir (Dk.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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