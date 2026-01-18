Kasımpaşa, Antalyaspor ile Beraber Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kasımpaşa, Antalyaspor ile Beraber Kaldı

18.01.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, 3 puan için oynadıklarını ancak gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, 3 puan için oynadıklarını ancak gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Antalyaspor karşısında çok önemli bir mücadeleye çıktıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Kazanmak, 3 puan için sahaya çıktığımız bir maçtı. İlk yarıda rahatlıkla 2-0'ı, 3-0'ı bulabilirdik. Bizim adımıza talihsizlik. Rakip tabii ki benim eski takımımım. Güçlü yönlerini, zayıf yönlerini bildiğim için ilk yarıda özellikle maçı koparabilecek pozisyonlar geldiğinde 1-0, 2-0 yapsak çok daha başka bir senaryoyla ikinci yarıya çıkabilirdik." diye konuştu.

İkinci yarıda ilk 30 dakikalık bölümünde hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan Belözoğlu, "O dönemde Antalyaspor daha iyi oynadı. Hatta çok net pozisyona girdiler. Ligde maç kazanmak kolay değil. Ama bugün Antalyaspor ikili averajda bizim önümüzde. Elimizden geldiğince bazı şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. 3 tane beraberlik, 1 de Galatasaray mağlubiyeti var ama bugün kazanamadığımız için üzgünüm. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı ama çok içgüdüsel hareket ettiklerinde oyuncularda birazcık karmaşa oluyor. Bundan da memnun değilim. Nasıl bir tevafuksa da geldiğimizden beri dördüncü maça çıktık. Pazar, cuma oynayan tek takım biziz. Bizim dışımızda kimse böyle bir fikstür oynamadı. Önümüze bakacağız. İç sahada minimum 6 maç kazanmak istiyoruz. Deplasmanda da 3-4 galibiyet alabilirsek hedefimiz net bir şekilde 8-9-10'lu galibiyetlere ulaşmak. Bunu da yapabilecek güçte ve kalitede olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Önemli oyuncuları transfer ettiklerini anlatan Emre Belözoğlu, "Bunlar 4-5 aydır futbol oynamayan oyuncular. Bizim onları hazırlamamız gerekiyor. Oyuncular hemen geldi, oynayacaklar gibi bir algının oluşması bize çok fayda sağlamayacaktır. Becao bizim için çok değerli bir oyuncu. O da ne yazık ki uzun zamandır oynamıyor. Tüm oyuncularım hazır olduklarında çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Szalai'nin performansı bizim adımıza geldiğimiz günden beri ne yazık ki beklentimizin altında. Onunla alakalı bir karar alma durumumuz önümüzdeki hafta olabilir ama bununla alakalı net bir yere varmadık. Transfer dönemi dinamik, kararlar olabilir." ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, ligde son 4 maçta gol atamamalarıyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bugün pozisyon ürettik ama atamadık. Maç kazanmak bence daha değerli. Beraberlikler, mağlubiyetler çok rahatsız olduğum durumlar. Kendince kurallar içinde her zaman kazanma odaklı yaşadım. Bugün de kazanmak için oynadık. İlk yarıda ve son 10 dakikada kazanma oyunu vardı. Gol atamamak, ikinci ve üçüncü bölge planlar yapan bir teknik adam adına üzüntü verici. Toparlayacağız. Ben takıma güveniyorum. Oyuncularıma inanıyorum. Her zaman onların yanında olacağım. Sonuçlar ne olursa olsun bu böyle olacak, değişmeyecek."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Antalyaspor ile Beraber Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Jhon Duran hakkında bomba iddia Jhon Duran hakkında bomba iddia
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Tan Sağtürk’e yeni görev Tan Sağtürk'e yeni görev

18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 18:55:37. #7.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa, Antalyaspor ile Beraber Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.