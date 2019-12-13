Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Sürat çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Akşam saatlerinde uçakla Trabzon'a gidecek lacivert-beyazlı kafile, buradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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