Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
8 saat önce
Kasımpaşa, Beşiktaş ile yarın oynayacağı Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:40 Kaynak: AA
, Beşiktaş
ile yarın oynayacağı Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk
ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Kasımpaşa, idmanın ardından kampa girdi.
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