Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

8 saat önce

Kasımpaşa, Beşiktaş ile yarın oynayacağı Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Beşiktaş ile yarın oynayacağı Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Kasımpaşa, idmanın ardından kampa girdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:40 Kaynak: AA
Spor
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