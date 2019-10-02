Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da konyaspor hazırlıkları devam etti
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Kasımpaşa'da konyaspor hazırlıkları devam etti

2 saat önce

Süper Lig'in 7'nci haftasında cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Kasımpaşa, maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kasımpaşa'da konyaspor hazırlıkları devam etti, System.String[]
Süper Lig'in 7'nci haftasında cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Kasımpaşa, maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçıyla sona erdi.
Kaleciler; Ramazan Köse, Fatih Öztürk, Enes Sarı ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Tolga Özgen ile ayrı çalışmalar gerçekleştirdikten sonra takımla yapılan çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçtiler.
Lacivert-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.


İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:12 Kaynak: DHA
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