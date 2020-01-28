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Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
6 saat önce
Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile 2 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:56 Kaynak: AA
Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile 2 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmalarının yapıldığı idman, yarı sahada gerçekleştirilen taktik maçıyla sona erdi.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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