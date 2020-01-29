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Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
24 dakika önce
Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile 2 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile 2 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kazanma çalışmaları ile devam eden antrenman, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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