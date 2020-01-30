Son Dakika › Spor › Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
6 saat önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, pas ve şut organizasyonları yapıldı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika Galatasaray'dan son gün transfer bombası: Alpaslan Öztürk Vanessa Bryant, eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna için duygusal bir mesaj paylaştı Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hep birlikte başarıya ulaşacağız MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı