Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Nostalji Rüzgarı!

Kasımpaşa'da Nostalji Rüzgarı!

3 saat önce

Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşması öncesinde tribünlerde nostalji rüzgarı esti.

Kasımpaşa'da Nostalji Rüzgarı!, System.String[]
Kasımpaşa- Beşiktaş karşılaşması öncesinde tribünlerde nostalji rüzgarı esti. Hoparlörlerden rahmetli Neşet Ertaş'ın şarkısının çalınmasının ardından tribünlerin isteği üzerine Müslüm Gürses şarkısı da çalındı.

Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşması öncesinde rahmetli Neşet Ertaş ve Müslüm Gürses'in şarkıları tribünlere damga vurdu. Maç öncesinde iki takım taraftarları da takımlarını desteklerken, rahmetli Neşet Ertaş'ın şarkısı çalındı. Ertaş'ın şarkısının ardından tribünler 'Müslüm Gürses' tezahüratı yaptı ve stadyumda merhum Müslüm Gürses şarkısı hoparlörlerden yükseldi. Bu dakikaya kadar takımlarını destekleyen iki takım taraftarları, hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:03 Kaynak: İHA

Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Beşiktaş, Kasımpaşa, Spor
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