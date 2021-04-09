Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 34. haftasında 12 Nisan Pazartesi günü Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Can yönetimindeki antrenmanda ilk olarak ısınma hareketleriyle gerçekleştirildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, şut ve pozisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Yukatel Denizlispor ile yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması yapmakla yetindi.

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.