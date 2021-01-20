Kasımpaşa, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. hafta maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 22 puanı bulunuyor.
Ligde oynadığı 18 müsabakanın 4'ünü kazanıp, 3'ünde berabere kalan ve 11'ini kaybeden MKE Ankaragücü ise 15 puana sahip.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Fode Koita, Gilbert Koomson ve Tarkan Serbest kırmızı kart cezalısı Derrick Luckassen maçta forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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