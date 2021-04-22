KASKİ abone hizmetleri Belsin Şubesi açıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, hem hizmet kalitesini artırmak hem de vatandaşların işini kolaylaştırmak için Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Anafartalar Mahallesi'nde Abone Hizmetleri Şubesi açtı. Bölgede ikamet eden vatandaşlar artık KASKİ Genel Müdürlüğü'ne gitmeden işlemlerini kolaylıkla yaptırabilecekler.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, vatandaşlara en hızlı ve sağlıklı hizmeti sunabilmek için nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerinde, abone hizmetleri şubeleri açmaya gayret ettiklerini belirtti.

İşlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılabileceğini vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez ve 16 ilçede, 631 bin 690 aboneye hizmet veren KASKİ Genel Müdürlüğü olarak, iş gücünden, zamandan tasarruf etmek, hizmet kalitesini artırmak ve abone memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için Belsin Anafartalar Mahallesi'nde Abone Hizmetleri Şubesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şubemizde abonelik devir işlemleri (kiracı devir, mülk satış devir), borç tahsilat işlemleri, abonelik açma ve kapama işlemleri (su açma, geçici kapama, iptal işlemleri), depozito iade işlemleri, tahakkuk işlemleri (sicil tahakkuk, dönemsel su ücretlendirme ve düzeltme tahakkukları), abone evrak kayıt (dilekçe kabul), ilk abonelik müracaat bilgilerinin online olarak KASKİ merkez ilgili birimlere iletilmesi gibi işlemler hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek. Abonelerimize hayırlı olsun."

Abone Hizmetleri Belsin Şubesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram sonuna kadar hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. - KAYSERİ