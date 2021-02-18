KASKİ, su deposu sayısını artırıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılında 1,2 milyon lira değerinde 7 su deposu ve 7 maslak imalatı gerçekleştirdi.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, yazılı açıklamasında, yatırımlarıyla birçok yeni çalışmalara ve hizmetlere imza atan KASKİ Genel Müdürlüğünün, yeni su depoları ile kaliteli içme suyuna erişimini kolaylaştırdığını belirtti.

Kayseri genelinde su depolama kapasitesi 250 bin metreküp olan 705 su dağıtım deposu bulunduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"KASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılında 1,2 milyon lira değerinde 7 su deposu ve 7 maslak Kayseri'ye kazandırıldı. Genel Müdürlüğümüz, Kayseri'ye temiz içme suyu temin etme çalışmalarının yanı sıra merkez ve ilçelere su deposu inşa ederek kaliteli içme suyuna erişimi de kolaylaştırıyor. Kurumumuz, Kayseri genelinde içme suyunun kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Temiz ve sağlıklı içme suyunun güvencesi olmaya devam eden KASKİ Genel Müdürlüğümüz, önümüzdeki yıllarda da Kayseri genelinde su deposu sayısını artırmaya devam edecek."