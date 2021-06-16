Üye Girişi
Kaspersky endüstriyel işletmelerde 1,7 milyon dolar tasarruf sağladı - Son Dakika

Kaspersky endüstriyel işletmelerde 1,7 milyon dolar tasarruf sağladı

16.06.2021 10:52
Kaspersky endüstriyel işletmelerde 1,7 milyon dolar tasarruf sağladı, System.String[]

Araştırma şirketi Forrester Consulting tarafından yürütülen "Total Economic Impact (TEI)" çalışmasına göre Kaspersky, müşterilerinden birine Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks'ü kullanarak yüzde 135 yatırım geri dönüşüne (ROI) karşılık gelen 1,7 milyon dolar tasarruf sağladı.

Araştırma şirketi Forrester Consulting tarafından yürütülen "Total Economic Impact (TEI)" çalışmasına göre Kaspersky, müşterilerinden birine Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks'ü kullanarak yüzde 135 yatırım geri dönüşüne (ROI) karşılık gelen 1,7 milyon dolar tasarruf sağladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu araştırma sonucunda, siber güvenlik ihlali riskinin azalması ve hasarlı makinelerin maliyetinin düşürülmesiyle üç yılda 2,9 milyon dolar tasarruf edilirken, Kaspersky tarafından sunulan çözümün lisans ve eğitim maliyeti 1,2 milyon dolar seviyesinde oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan (CBO) Alexander Moiseev, "Salgın nedeniyle işlerde kısıntıya gitme ve zor bütçe kararları alma konusunda şirketler oldukça zor tercihler yapmak zorunda kaldı. Forrester'in analizi, siber güvenlik çözümlerine yatırım yapmamanın maliyetinin, güçlü bir siber güvenlik ortaya koymak için akıllı ve stratejik yatırımlar yapmaya kıyasla çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Siber tehditlerin daha karmaşık hale geldiğini ve çok ciddi sonuçlara yol açabileceğini görüyoruz. ABD'deki Colonial Boru Hattı'na yapılan ve altı günlük kesintiyle sonuçlanan son siber saldırı, kritik altyapıya yönelik saldırıların potansiyel zararının altını çiziyor. Tüm bunlar ışığında sanayi sektöründeki işletmelerin sıkı koruma önlemlerinin alındığından emin olması gerektiği çok açık." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, potansiyel tehditlerle ilgili uyarıların yanı sıra endüstriyel varlıklara dair geniş bir görünürlük sağlıyor. Bunu sürekliliği etkilemeden veya kritik süreçler üzerinde zararlı bir etkiye sahip olmadan varlık keşfi, ağ izleme ve bütünlüğünün kontrolü ve izinsiz girişlerin tespiti yoluyla başarıyor.

Kaspersky, Yatırım, dolar, TEI, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaspersky endüstriyel işletmelerde 1,7 milyon dolar tasarruf sağladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü 11:34 Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı 11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var 11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı 10:55 Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor 10:13 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi 09:50 Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu 09:10 Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan dikkat çeken ifadeler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok 07:35 Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan dikkat çeken ifadeler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok

Son Dakika Haberleri
11:33 Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü
11:33 Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! EVKUR'a tepki yağıyor
11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
11:23 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor
10:55 Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı
10:12 Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
10:12 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor
Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! EVKUR'a tepki yağıyor Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! EVKUR'a tepki yağıyor         
11:34
KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı         
11:24
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı         
11:23
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor         
11:05
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
10:13
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz         
07:18
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü         
23:04
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 11:39:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky endüstriyel işletmelerde 1,7 milyon dolar tasarruf sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement