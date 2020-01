Kastamonu Belediyesinin yardım tırları yola çıktı - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından Kastamonu Belediye Başkanlığı öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yardımlar bölge halkına ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre il ve ilçelerde de etkili olan depremin yaraları ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde sarılmaya devam ederken, Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler de Belediye Hizmet Binası önünden yola çıktı.



Elazığ'a uğurlanan iki tır dolusu kuru bakliyat, bebek bezi, bebek maması, battaniye, yorgan, kıyafet gibi yardım malzemeleri yarın bölge halkına ulaştırılmak üzere Kastamonu'dan hareket etti.



Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.



Depremin ülke gerçeği olduğunu anımsatan Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "Bundan sonrasında çok daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. Özellikle sağlam olmayan binalar can kayıplarını da yaralıları da maddi kayıpları da çok fazla arttırıyor. Depremin hemen akabinde biz de belediyemiz olarak oradaki kardeşlerimiz için, vatandaşlarımız için bir yardım kampanyası başlattık. Kampanyanın daha ilk gününde çok ciddi rakamlara ulaştık. Yardımlar da gelmeye devam ettiği için araçlarımızı göndermemiz bugün gerçekleşiyor. Dün itibarıyla da vatandaşlarımıza artık ayni yardımların kabul edilmeyeceğini duyurduk. Nakdi yardımlar ise devam edebilir banka hesap numaralarına. Önce değerli hemşehrilerime duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte büyük Türk Milletiyiz. Yaşanan en küçük afet neticesinde bile, kötü günlerde bir araya gelmeyi başarabilen bir milletiz. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirsin" dedi.



"Hem dualarımızı hem de toplayabildiğimiz malzemelerimizi gönderiyoruz"



Yardımlarda sadece belediye yardımları olmadığını, kampanyaya her kesimin büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Başkan Vidinlioğlu, "Gönderdiğimiz sadece belediyemizin kampanyasının yardımları. Onun haricinde İl Afet Müdürlüğü üzerinden çok sayıda yardım bölgeye ulaştırılmış vaziyette. Yine siyasi partilerimizden ciddi anlamda bu konuda duyarlılık hemen oluştu ve oradan da yardım talepleri geldi. Özellikle hemen bütün ilçelerimizden Ülkü Ocakları çok ciddi yardımlar topladılar. Biz de özellikle duyurduğumuz gibi giyim malzemesi ve kuru bakliyatın yer aldığı iki kamyonu yola çıkarıyoruz dualar eşliğinde. Ben depremin hemen akabinde depremin en çok hissedildiği Sivrice ve Maden İlçelerimizdeki her iki belediye başkanımızla da görüştüm. Her türlü imkanlarının olduğunu, devletin elini uzattığını ve sadece dua beklediklerini söylediler. Ama biz hem dualarımızı hem de toplayabildiğimiz malzemelerimizi gönderiyoruz. İnşallah en kısa zamanda yaralar sarılır. En kısa zamanda orada yapılacak toplu konutlarla bu kış gününde insanlarımız dışarıda kalmaktan kurtulurlar. Ben tekrar hemşerilerime özverilerinden ve duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.



Deprem yardımları konusunda belediye başkan yardımcılarının, belediye meclis üyelerinin çok ciddi bir çalışmanın içerisine girdiğine dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, "Çalışmalarda personelimizin yeri çok ayrı. Mesai mefhumu gözetmeksizin gecenin bir yarılarına kadar gelen bütün malzemelerin hepsini paketleyip, ayırıp tanzim edip yola çıkmaya hazır hale getirdiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Personelimizin bu konudaki hassasiyeti, duyarlılığı ve çalışkanlığı gerçekten takdire şayandı. Hepsi ayrı ayrı övgüyü hak ediyor. Hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.



"Kentsel Dönüşümün ilk etabı için evraklarımızı bakanlığa sunduk"



Kastamonu'daki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "Kentsel dönüşümle ilgili olarak Kastamonu altı bölgeye ayrılmıştı. İlk bölgesini Bakan Bey de açıkladılar. Nasrullah Meydanı ile Kale arasındaki bölge. Diğerleri ile ilgili de çalışmamız var. Tabii bu zaman alacak bir durum. Hepsini bir anda yapmak mümkün değil. Ama kentsel dönüşümün ilk etabı olan Nasrullah Meydanı ile Kale arasındaki bölge için biz bütün dokümanlarımızı, evraklarımızı, her şeyimizi hazırladık. Bakanlığa sunduk. Bu hafta içerisinde de Bakanımızdan randevu talep etmiştik. Bu hafta bir randevu söz konusu olacaktı. Fakat yaşanan afet sonrasında ileri bir tarihe kaldı. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmamız başlayacak. Diğer bölgelerle ilgili olarak da zaten yıkılmaya yüz tutmuş binalarla ilgili mevzuatta kolaylaşma olduğu için artık yıkım kararı alabiliyoruz. Birkaç örneğini de geçtiğimiz günlerde siz de takip ettiniz, gördünüz. Özellikle tehlike arz eden binaların yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Fakat onun dışındaki binalarla ilgili de bunun mutlaka bir plan, program dahilinde yapılması lazım" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Nuray Çolak, Serkan Bahçacıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Metehan Hamzaoğlu, Cihangir Çelikoğlu ve Ferdi Kargılı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram ve belediye birim amirlerinin de yer aldığı uğurlamada tırlar yapılan duanın ardından Elazığ ve Malatya'ya ulaşmak üzere yola çıktı. - KASTAMONU