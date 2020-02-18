Kastamonu Belediyespor, 4 kupa için yoluna devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, 4 kupa için yoluna devam ediyor - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, 4 kupa için yoluna devam ediyor

9 dakika önce

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası Çeyrek Finali'nde Macaristan temsilcisi Siofok ile eşleşen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, hem lig hem de Avrupa'da iddialı ilerleyişini sürdürüyor.

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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası Çeyrek Finali'nde Macaristan temsilcisi Siofok ile eşleşen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, hem lig hem de Avrupa'da iddialı ilerleyişini sürdürüyor.


Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 1 Mart'ta Macaristan temsilcisi ve son Avrupa Şampiyonu Siofok ile ilk maçına çıkacak. Ayrıca Süper Lig'de de yoluna namağlup devam eden Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası'nda da yarı finalde boy gösterecek. Üç kulvarda yoluna kayıpsız devam eden ve tüm kupalara talip olan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakal Günal, "Sezon başı 4 kupa hedefiyle çıkmıştık. Sezon başındaki Süper Kupa, Türkiye Ligi şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve bunun yanında da Avrupa'da da kupa getirme hedefindeydi. Süper Kupa alındı sezon başında. Türkiye Ligi'nde namağlup devam ediyoruz. Türkiye Kupası'nda yarı finaldeyiz, çok büyük bir ihtimalle başarıya ulaşacağız. Dördüncü kulvar olarak da EHF Kupası kalıyor. EHF Kupası'nda da hedefe ulaşmak istiyoruz ve önümüze çıkan tüm engelleri aşmak zorundayız. Takım kalitesi ve kadro derinliği bu kulvarları yürütebilecek, kazasız belasız atlatabilecek durumda. Çok büyük sürpriz olup da büyük sakatlıklar yaşamazsak, ekstra engeller çıkmazsa hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.


"Rakibimizden aşağı kalır değiliz"


EHF Kupası'nda çeyrek finalde son Avrupa Şampiyonu Siofok ile karşılaşacaklarını ve iyi bir çalışmayla turu geçeceklerine inancının tam olduğunu vurgulayan Günal, "Başkaları için sürpriz sayılan bir olayı gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Biz elersek bizim için sürpriz olmayacak ama dünya kamuoyu için çok büyük bir sürpriz olacak. Siofok geçen senenin EHF şampiyonu. Macarlar iki takımla Şampiyonlar Ligi'ne katıldıkları için Siofok'u bu sene Şampiyonlar Ligi'ne alamadılar. Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan bir takım ama biz de onlardan daha aşağıda değiliz. Ekibimiz bu işe inanmış durumda. Ben biliyorum ki Kastamonu halkı da bize inanıyor. Bu inancın sonunda da iyi çalışmayla beraber başarı gelecektir" şeklinde konuştu.


Kastamonu Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Görele Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak. Saat 14.00'da Görele İlçe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaya Kastamonu Belediyespor, namağlup lider olarak çıkacak. - KASTAMONU

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:36 Kaynak: İHA
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