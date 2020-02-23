Kastamonu Belediyespor, Avrupa maçı öncesinde moral depoladı

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Kastamonu Belediyespor, Mardin Büyükşehir Başakspor'u da sahasında 35-28 yendi.



Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupasında çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftasında Mardin Büyükşehir Başakspor'u konuk etti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 35-28 kazanan Kastamonu Belediyespor, namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk yarısını da 16-11 önde kapatan Kastamonu Belediyespor, en yakın takipçisi olan Yalıkavak Spor Kulübü ile de aradaki 4 puan olan farkını da korumuş oldu.



Öte yandan Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Liginde namağlup lider durumda bulunan Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda çeyrek finalde Macaristan'ın Siofok takımı ile önümüzdeki hafta karşı karşıya gelecek.



"Avrupa maçı öncesinde sakatlanmamak için birçok pozisyonu riske etmek istemedik"



Avrupa maçı öncesinde sakatlanmamak için birçok pozisyonu riske etmediklerini söyleyen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, "Ligdeki maceramız devam ediyor. Hedeflediğimiz gibi ilk periyodu lider bitirme ve yenilgisiz lider bitirme yolundaki bir aşamayı daha geçtik. Mardin Büyükşehir Belediyesini kutluyorum, iyi mücadele ettiler. Maç, bir ara 11 farka kadar çıktı ikinci yarıda ama önümüzdeki hafta Avrupa'da çok önemli bir çeyrek final maçımız var yarı finale çıkma anlamında. Çok zor bir rakiple eşleşmiş durumdayız. Siofok, şu anda Avrupa'nın flaş ekiplerinden bir tanesi oluyor. Macar liginde aldıkları galibiyetlerden sonra durulmadı iyi. Onlara hazırlanmak durumundayız. Arkadaşlarımız sakatlanmamak adına birçok pozisyonu riske etmeden özellikle son 10 dakikayı oynamaya başladılar. Bizde sadece disiplinden kopmayın ama oyunu yavaşlatabiliriz dedik. Sakatlanmayalım dedik ama disiplinden kopmayalım istedik. Yine de zaman zaman disiplinden koptuğumuz zamanlar oldu. Bu maçı artık geride bıraktık, tüm odaklanmamız gereken, tüm hedefimiz önümüzdeki hafta oynayacağımız Siofok maçı olacak. Ben, seyircimize çok teşekkür ediyorum. Mardin ekibini de kutluyorum" dedi.



Ceren'e minik hayranlarından doğum günü sürprizi



Kastamonu Belediyespor'un başarılı pivotu Ceren Coşkun'un doğum günü olması nedeniyle minik hayranları sürpriz bir pankart hazırladı. Ceren'in minik hayranları, açtıkları pankart ile Ceren'in doğum gününü kutladı.



Minik hayranlarının sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Kastamonu Belediyespor'un başarılı pivotu Ceren Coşkun, "Benim için minik hayranlarımın yaptığı çok güzel bir sürpriz oldu. Dün benim doğum günümdü. Sağ olsun unutmamışlar küçük arkadaşlarım. Doğum günümü kutlamışlar, beni de çok mutlu ettiler. Benim o pankartları gördüm, biraz daha o yüzden istekliydim. Onlara güzel goller göstermek istedim. Elimden geleni de yapmaya çalıştım" diye konuştu.



Mardin karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını ifade eden Ceren Coşkun, şöyle konuştu:



"Bir sonraki Siofok maçı için güzel bir antrenman oldu bizim için. Tabii ki de zaman zaman zorlandık, lig maçları bizim önemli fakat şu an Avrupa'ya odaklandığımız için lig maçları bizim için bir tık daha geride kalıyor. Siofok ile çok kritik bir maç oynayacağız. Bütün takım buna odaklanmış durumda. Çeyrek finali geçmek istiyoruz. Umarım istediğimiz gibi olur her şey." - KASTAMONU