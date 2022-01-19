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Kastamonu'da 16 yönetici hep birlikte görevinden istifasını verdi - Son Dakika

Kastamonu'da 16 yönetici hep birlikte görevinden istifasını verdi

19.01.2022 18:57
Kastamonu'da 16 yönetici hep birlikte görevinden istifasını verdi

İYİ Parti'de kurucu isimler arasında yer alan Vedat Yenerer'in istifasının ardından bir istifa haberi de Kastamonu'dan geldi. İYİ Parti Kastamonu İl Başkanlığı Yönetim Kurulundan 16 kişi aynı anda görevinden istifa etti.

İYİ Parti'de istifa dalgası sürüyor. Kurucular kurulu Vedat Yenerer'den sonra Kastamonu'ndan da istifa haberleri geldi.İYİ Parti Kastamonu İl Başkanlığı Yönetim Kurulundan 16 kişi, görevinden istifa etti. İl Başkanı Mehmet Çıvgın, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin tüm engelleri aşarak bugünlere geldiğini söyledi.

"BAZILARINI BEN GÖREVDEN ALMIŞTIM"

Yönetim kurulunda gerçekleşen istifalarla ilgili konuşan Çıvgın, "Arkadaşlarımız sistemli şekilde yönetim kurulundan istifa etti. Bu zor günlerde ter akıtmış, mesai harcamış arkadaşlarımızın çalışmalarına katılmayan, yönetim kurulunda olan arkadaşlarımızın bazılarını ben görevden almıştım, diğerleri de kendiliğinden istifa etmişlerdi. Onların yerine yedekten arkadaşlarımızı çağırdık, teşkilatlanmamızı tamamladık. Şimdi arkadaşlarımız yönetim kurulundan istifa ettiklerini ifade eden dilekçelerini PTT yoluyla yollamış." dedi.

"TOPLANTIYA GELMEZLER, AİDAT ÖDEMEZLER"

İstifa edenlerden birinin divan kurulu, 12'sinin yönetim kurulu üyesi olduğunu, 3'ünün de yedek yönetimde yer aldığını anlatan Çıvgın, şunları kaydetti: "Yeni yönetim hazırlıklarını yaptıklarını anlatıyorlar ancak bizim görevimizin başında olduklarını unutuyorlar. Bu arkadaşlarımız toplantıya gelmezler, faaliyetlere gelmezler, aidatlarını ödemezler ancak dışarıda laf üreten arkadaşlarımız. Kastamonu il teşkilatı çalışmalarına devam edecek. Türk siyasi hayatında bu tür olaylar hep olmuştur fakat yeni kurulmuş bir partiden üyelikte kalıp, sadece yönetimden basın yoluyla duyurarak istifa etmek yanlıştır. Bu, partiyi sıkıntıya sokmaktır."

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Vedat Yenerer, İYİ Parti, Kastamonu, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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