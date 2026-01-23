Kastamonu\'da 2 Bin 380 Sosyal Konutun Sahipleri Belirlendi

KASTAMONU'da '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında inşa edilecek 2 bin 380 sosyal konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, törende, "Deprem bölgesindeki büyük inşa seferberliği bugün 81 ilimizi kapsayan konut hamlesine dönüştü. Sadece bugünü değil, geleceği ve çocuklarımızı da garanti altına almış oluyoruz" dedi.

Kastamonu'da '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında inşa edilecek 2 bin 380 sosyal konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Kastamonu Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura törenine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projeye ilişkin, "Bu proje sadece betonla, demirle, tuğlayla örülmüş bir yapı hamlesi değildir. Bu proje alın terinin karşılık bulduğu, emeğin korunup kollandığı, dar gelirlinin, gencin, engellinin, şehit yakınının hakkının gözetlendiği büyük bir sosyal sözleşmedir. Bir başka ifadeyle 'Yüzyılın Konut Projesi' devletiyle milletinin arasındaki bir gönül köprüsüdür. Kastamonu'da, memleketimde buna şahit olmanın ve bu heyecanı yaşayacak olmanın heyecanını yaşıyorum. İnşallah kura çekiminde gönlünüzden ne geçiyorsa ona ulaşırsınız. Bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 750 bin konut vatandaşlarımızla buluşturuldu. Gerçekten ülkemizin medarıiftiharı kurumlarımızdan bir tanesidir" dedi.

'GELECEĞİ GARANTİ ALTINA ALIYORUZ'

Gençlerin projeye ilgi gösterdiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Deprem bölgesindeki büyük inşa seferberliği bugün 81 ilimizi kapsayan konut hamlesine dönüştü. İnşallah 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile herkesi ev sahibi yapana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi çalışmaya, çabalamaya, ter dökmeye devam edeceğiz. Sadece bugünü garanti altına almıyoruz, geleceği ve çocuklarımızı garanti altına almış oluyoruz. Özellikle gençlerin bu projeye ilgi duyması bizi son derece memnun etti. Biliyoruz ki gençlerin hayal kurabildiği ülkenin geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi mümkün. Kastamonu'da o ana hep birlikte şahitlik etmiş oluyoruz. Bu kura elbette alın yazısının adaletle buluştuğu, sabrın sevinçle tanıştığı ve şimdiden ev sahibi olacak, kuradan isimleri çıkacakların heyecanının zirveye ulaştığı bir anı da bize getirmiş oluyor" diye konuştu.

'81 İLİMİZDE 1 MİLYON 757 KONUTA ULAŞTIK'

TOKİ Başkanı Levent Sungur, ev sahibi olmayan kalmayana dek sosyal konut projelerinin devam edeceğini söyleyerek, "Ülkemizin birçok şehrinde tarihin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlelerini başlattık. Şehir merkezlerinde vatandaşlarımızın nefes alabileceği yüzlerce millet bahçesini hizmete sunduk. 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin, 2022 yılında 250 bin konutu kapsayan sosyal konut kampanyalarını başlatarak dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık. TOKİ olarak bugün itibarıyla 81 ilimizde toplam 1 milyon 757 konut rakamına ulaştık. Ülke genelinde 1633 şantiyede 430 bin konut ve sosyal donatının inşaatı devam etmekte. Yüz binlerce konutun proje ve tasarımları sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından butona basıp kura çekimini gerçekleştirdi.