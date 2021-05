Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (2) - Son Dakika

"DEVLET OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ SEFERBER EDECEĞİZ"

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 6 kardeşe ait olan ve yan yana bulanan 6 evde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, söndürme çalışmalarını incelemek üzere bölgeye gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı açıklamada devlet olarak her türlü imkanı seferber edeceklerini belirtti. Çakır yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 23.30 sularında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı yönünde vatandaşlarımızın ifadesi var. Yangının çıkış sebebi detaylı incelemeden sonra netleşecek. Maalesef yangın, rüzgarın etkisiyle kısa süre içerisinde 6 eve sirayet etti. Bunlardan üç tanesi şuan için tamamen kullanılamaz hale geldi, 3 tanesinde de kısmi bir zarar var. Allah'a şükür ki herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Ayrıca vatandaşlarımızın hayvanları da zarar görmedi. Şimdi burada hem ilçe kaymakamımız hem AFAD müdürümüz hem de muhtarımızla gerekli görüşmeleri yaptık. İlk etapta vatandaşlarımızı yakınlarının yanında ve köylerde boşalan binalarda ikametlerini sağlayacağız. 3 tane evimizin de onarımını seri şekilde yapıp, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa zamanda gidereceğiz. AFAD'taki arkadaşlarımız yarın sabah hasar tespit çalışmalarına başlayacaklar. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek amaçlı her türlü imkanı seferber edeceğiz. İnşallah vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede devlet olarak saracağız" dedi.