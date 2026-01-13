Kastamonu'da Basın Tarihi Sergisi - Son Dakika
Kastamonu'da Basın Tarihi Sergisi

Kastamonu\'da Basın Tarihi Sergisi
13.01.2026 18:38
Kastamonu'da 1870'lerden günümüze gazetelerin sergilendiği bir sergi açıldı. Vali Dallı, önemine vurgu yaptı.

Kastamonu'da "Kastamonu'da Basın Tarihi Sergisi" açıldı.

Kastamonu Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Valilik binasında açılan sergide, 1870'li yıllardan günümüze çıkan gazetelerin orijinal nüshaları yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Vali Meftun Dallı, Anadolu'da gazete ve dergilerin en erken çıktığı yerlerden birinin Kastamonu olduğunu söyledi.

Şehrin basın tarihinin oldukça kıymetli olduğunu anlatan Dallı, "Basının en önemli görevi, insanları doğru bir şekilde bilgilendirmek ancak bunun yanında en az o kadar önemi de tarihi ve gücüdür. Kastamonu'da bu konuda özellikle İstiklal Savaşı döneminde son derece önemli bir yere sahip. Kastamonu'da o dönemde çıkan gazeteler ve dergiler en zor zamanlarda dahi kalemlerini ellerinden bırakmamışlar . Büyük bir cesaretle o dönemin şartları içinde çok önemli hizmetler vermişler." dedi.

Vali Dallı, basın tarihinde Kastamonu'nun önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Emekli Akademisyen Dr. Mustafa Eski de kentte ilk matbaanın 1869'da vilayetin bazı evrakını basmak için kurulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha sonra 1873'ten itibaren gazete basılmaya başlanıyor. Bu gazete Kastamonu Vilayet Gazetesi'dir. Haftalık basılıyor ve 1914'e kadar çok güzel gelmiş. Yani geniş, fotoğraf yok. Tümü yazı, sayfa sınırlaması da yok ne kadar malzeme var o kadar basıyorlar. Kastamonu Vilayet Gazetesi sadece merkezin değil o zaman geniş bir vilayet biliyorsunuz. Sinop bir sancak, Bolu bir sancak, Çankırı bir sancak. Bütün Batı Karadeniz bölgesinin gazetesi. Bugün Sinop'la ilgili bir araştırma yapacaksanız Kastamonu Vilayet Gazetesi'ni görmeden yaparsanız eksik kalır. Milli Mücadele'nin önemli gazetelerinden biri de 1919'da çıkan Açıksöz Gazetesi oldu. 1931'e kadar çıkan Açıksöz, savaş zamanında Milli Mücadele'yi sonuna kadar destekliyor."

Sergi perşembe günü mesai bitimine kadar açık olacak.

Kaynak: AA

