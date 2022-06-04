KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri devam ediyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri devam ediyor

04.06.2022 23:12

Kastamonu'daki Türk Dünyası Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kastamonu'daki Türk Dünyası Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kastamonu Belediyesince 3-5 Haziran'da düzenlenen etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterisi yapıldı.

Ardından sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, plaket verdiği sanatçıya teşekkür etti.

Yıldızdoğan, konuşmasında, Kastamonu'da olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bu topraklar bin yıldır bizim. Hem manevi hem milli kanatta bizim. Bu bayrak inmesin, ezan dinmesin diye nice nice civanlarımız, yiğitlerimiz, erlerimiz can verdi." dedi.

Türk Dünyası Günleri kapsamında gün içinde çeşitli etkinlikler ve konserler gerçekleştirildi.

KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri devam ediyor
KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri devam ediyor
KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri devam ediyor
KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri devam ediyor

YORUMLAR
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Türk Dünyası Günleri etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor Türk Dünyası Günleri etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri devam ediyor - Son Dakika

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