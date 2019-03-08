Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Ev Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'da Ev Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

6 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir evde çıkan yangında, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kastamonu'da Ev Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir evde çıkan yangında, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ağcıkişi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde, İlyas Kartal'a ait iki katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evdeki televizyonun patlaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, 4 yaşındaki Samet Kartal olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan anne Derya Kartal ise Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sırasında İlyas Kartal'ın işte olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:59 Kaynak: AA

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