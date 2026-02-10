Kastamonu'da Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kastamonu'da Fırtına Uyarısı

10.02.2026 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da 10 Şubat'ta güneyden fırtına bekleniyor, vatandaşlar tedbirli olmalı.

Kastamonu'nun iç kesimlerde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, 10 Şubat Salı günü rüzgarın iç kısımda kalan bölgelerde güneyden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada, saatteki hızı özellikle yükseklerde 75 kilometreye ulaşması öngörülen fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Kastamonu, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Fırtına Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi
Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
Teknede hareketsiz bulunan Bahar’ın ön otopsi raporu çıktı İşte ölüm nedeni Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

08:57
Ahmet Çakar’dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor
Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor
08:46
Daha önce böylesi görülmedi Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı
Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı
08:37
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
07:07
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 09:11:33. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Fırtına Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.