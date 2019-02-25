Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
1 saat önce
Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kastamonu
'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sebahattin Altın'ın (49) kullandığı 37 ND 466 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu- İnebolu
kara yolu Hoca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Altın ile araçta bulunan İsmet Yesir (54), Fatma (82) ve Habibe Altın (41) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldıkları Kastamonu Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:53 Kaynak: AA
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