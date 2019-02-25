Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

1 saat önce

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı, System.String[]
Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sebahattin Altın'ın (49) kullandığı 37 ND 466 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu- İnebolu kara yolu Hoca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Altın ile araçta bulunan İsmet Yesir (54), Fatma (82) ve Habibe Altın (41) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:53 Kaynak: AA

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