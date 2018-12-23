Kastamonu'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: 1 Yaralı
3 saat önce
Kastamonu'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.
Kastamonu
'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday
ilçesine bağlı Aksu
köyünde Özaydın Tümer (42) yönetimindeki 06 FT 66 72 plakalı hafriyat kamyonu, yolun kayganlaşması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Yaşanan kazada sürücü Özaydın Tümer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tümer, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma
ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - KASTAMONU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:04 Kaynak: İHA
Ordu'da Belediye'nin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var
Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu
18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı