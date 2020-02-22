Kastamonu'da "Hayata Sarıl" projesiyle dezavantajlı gruplar meslek sahibi olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 'Hayata Sarıl' projesiyle dezavantajlı gruplar meslek sahibi olacak - Son Dakika

Kastamonu'da "Hayata Sarıl" projesiyle dezavantajlı gruplar meslek sahibi olacak

6 saat önce

Kastamonu'da hayata geçirilen "Hayata Sarıl" projesi kapsamında dezavantajlı grupların meslek sahibi olması hedefleniyor.

Kastamonu'da

Kastamonu'da hayata geçirilen "Hayata Sarıl" projesi kapsamında dezavantajlı grupların meslek sahibi olması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve dezavantajlı grupların meslek sahibi olması hedeflenen proje, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansınca (KUZKA) desteklenmeye değer görüldü.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ile İl Sağlık Müdür Vekili Yüksel Kutlu'nun katılımıyla proje için protokol imza töreni düzenlendi.

Genç, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu Sağlık Müdürlüğü tarafından sunulan 1 milyon 200 bin lira bütçeli projenin, dezavantajlı bölgelerin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşmeye destek olmak amacıyla uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandığını söyledi.

Projede, toplumda madde bağımlılığından kurtulmuş veya tedavi süreci devam edenler ile intihara teşebbüs etmiş kişilerin rehabilite edilerek meslek sahibi olmaları ve istihdamının sağlanmasının hedeflendiğini anlatan Serkan Genç, "Öncelikle bu bireylere yönelik pasta yapımı ve sunumu, tekstil ve modelistlik, grafik tasarım ve fotoğrafçılık kursları açılacak. Bu kurslarda üretilen ürünler, kurulacak dernek üzerinden satılacak. Kurslara katılanlara verilecek danışmanlık hizmeti ile alanlarına uygun istihdamları sağlanacak." dedi.

Genç, ayrıca istihdam alanlarının araştırılması, iş bağlantılarının kurulması, ürün satış aşamaları ve işe yerleştirme süreçlerinin takibi amacıyla uzman hizmetinden yararlanılacağını da dile getirdi.

Kutlu da projesinin dezavantajlı kesimlerin topluma kazandırılması için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, "Projede istihdam, sosyal girişim, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sosyal sorumluluk gibi önemli konular yer almaktadır. Projenin dezavantajlı grupların tamamına olmasa bile önemli kısmına çare olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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