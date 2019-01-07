Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Heyelan

Kastamonu'da Heyelan

1 saat önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan kar ve yağmur heyelana yol açtı.

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan kar ve yağmur heyelana yol açtı.

İlçede etkili olan yağış sonrası Yenice köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Cide- Bartın kara yolu ulaşıma kapandı.

Heyelanın ardından ulaşım bir süre, Yenice köyündeki tali yoldan sağlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu açtı.

Cide-Bartın arasında yolcu taşımacılığı yapan Muharrem Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tali yol nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:51 Kaynak: AA

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