Kastamonu'da hortum
3 saat önce
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde hortum meydana geldi.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:34 Kaynak: AA
'nun Çatalzeytin
ilçesinde hortum meydana geldi. Sabah
saatlerinde Karadeniz
açıklarında çıkan hortum, Çatalzeytin ilçesine doğru ilerledi.
Hortumun sahile yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla görüntü aldı.
Hortum, karaya ulaşmadan sahile yakın bir mesafede etkisini kaybetti.
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