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Kastamonu'da hortum

3 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde hortum meydana geldi.

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde hortum meydana geldi.

Sabah saatlerinde Karadeniz açıklarında çıkan hortum, Çatalzeytin ilçesine doğru ilerledi.

Hortumun sahile yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla görüntü aldı.

Hortum, karaya ulaşmadan sahile yakın bir mesafede etkisini kaybetti.
Çatalzeytin, Kastamonu, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:34 Kaynak: AA
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