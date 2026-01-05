Kastamonu'da Kapalı Köy Yolu Sayısı 42'ye Düştü

Kastamonu'da kar nedeniyle 1 Ocak'ta 315 olan kapalı köy yolu sayısı 42'ye düşürüldü.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ağlı'da 1, Azdavay'da 25, Bozkurt'ta 6, Cide, İnebolu ve Küre'de 2'şer ve Şenpazar'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde 1 Ocak'ta 315 olan kapalı köy yolu sayısı, ekiplerin yoğun çalışması ile 42'ye indirildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.