Kastamonu'da kar nedeniyle 196 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kar nedeniyle 196 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kastamonu'da kar nedeniyle 196 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 196 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da kar nedeniyle 196 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 196 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde 16, Ağlı'da 6, Araç'ta 3, Azdavay'da 29, Cide'de 8, Çatalzeytin'de 7, Daday'da 32, Devrekani'de 27, Doğanyurt'ta 2, İnebolu'da 14, Küre'de 9, Pınarbaşı'nda 15, Seydiler'de 9, Şenpazar'da 8, Taşköprü'de 4, Tosya'da ise 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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