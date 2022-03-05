Kastamonu'da kar nedeniyle 89 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da kar nedeniyle 89 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

05.03.2022 17:01
Kastamonu'da kar nedeniyle 89 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da 89 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da 89 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinde 2'şer, Araç'ta 11, Azdavay'da 4, il merkezi ile Devrekani ve Çatalzeytin'de 5'er, Daday'da 9, İnebolu'da 17, Küre'de 15, Şenpazar'da 3, Taşköprü'de 10, Tosya'da 1 olmak üzere 89 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

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Çatalzeytin, İhsangazi, Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kar nedeniyle 89 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da kar nedeniyle 89 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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