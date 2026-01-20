Kastamonu'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kastamonu'da Karla Mücadele Devam Ediyor

20.01.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için İl Özel İdaresi ekipleri çalışıyor.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, Küre ilçesine bağlı Çatköyü mevkisinde kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgede köy yollarını açık tutmak için gece gündüz yoğun mesai yapıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Gökhan Matracı, gazetecilere, karla mücadele çalışmalarının geniş bir alanda sürdüğünü söyledi.

Sahada 150 iş makinesiyle görev yapıldığını belirten Matracı, "130 tane ana iş makinesi ile 20 yardımcı iş makinesiyle çalışmaktayız. Arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını saatlerce geceli gündüzlü sürdürüyor." dedi.

Kastamonu'da 1054 köy bulunduğuna işaret eden Matracı, "17 bin kilometre yolda karla mücadele çalışması yaptık. Açtığımız yolların tekrar kapanması nedeniyle arkadaşlarımız ikinci, üçüncü sefer açıyor. Bu nedenle açtığımız köy yolu sayısı 1800'lerin üzerine çıkmış vaziyettedir." ifadelerini kullandı.

Hastalıklarda, cenazelerde ve her türlü afette UMKE veya AFAD aracılığıyla kendilerine ulaşıldığını anlatan Matracı, acil ihtiyaç duyulan yolları öncelikle açmaya çalıştıklarını, açılamayan yerlerde ise AFAD ve UMKE'nin kar üstü araçlarla hastaları kurtardığını kaydetti.

Kar yağışını bereket olarak gördüklerini dile getiren Matracı, "Kar yağışının ülkemize, memleketimize bereketli olmasını diliyoruz. Halkımızdan, köylülerimizden, vatandaşlarımızdan sağduyulu olmalarını, çok acele etmemelerini ve kar yağışının tadını çıkarmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Küre ilçesinde 8 yıldır karla mücadele çalışmalarında görev yapan İl Özel İdaresi personeli Raşit Can da kış şartlarının bölgede ağır geçtiğini vurguladı.

Gece gündüz çalışarak yolları ulaşıma açık tuttuklarına, bu nedenle evlerine uzun süre gidemediklerine dikkati çeken Can, "Kar yağışı yaz ayları için önemli bir su kaynağı. Yazın su sıkıntısı çekiyorduk. Şimdi inşallah karın bol olması sebebiyle yazın su sıkıntısı çekmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kastamonu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:40:12. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.