Kastamonu\'da Kaza: 1 Ağır Yaralı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Daday ilçesi Aksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda bulunan M.K., H.K., V.K. ve O.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan M.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU