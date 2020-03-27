Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası - Son Dakika

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Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası
6 saat önce
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 5 kişiye para cezası kesildi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 5 kişiye para cezası kesildi.
Koronavirüs önlemlerinin takibi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Bozkurt ilçesinde dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için denetim yapan polis ekipleri, 5 kişiyi tespit etti.
Ekipler, 5 kişiye 392'şer lira para cezası uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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