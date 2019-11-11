Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi
Son Dakika Yerel Kastamonu'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Kastamonu'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

7 saat önce

Kastamonu'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi Müftü Süzen: "Bizde de aile güzelliği, bizim toplumumuzun en dinamik en güzel özelliğiydi"Mevlid-i Nebi Haftası programları kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın teması olarak belirlenen "Peygamberimiz ve Aile"...

Kastamonu'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Müftü Süzen: "Bizde de aile güzelliği, bizim toplumumuzun en dinamik en güzel özelliğiydi"

Mevlid-i Nebi Haftası programları kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın teması olarak belirlenen "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans gerçekleştirildi. Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan Kastamonu İl Müftüsü Ahmet Süzen, "Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız aile konusunu ele almak üzere tema belirledi. Avrupa'dan 50 sene sonra gidiyoruz ama orada 40-50 sene önce aile kavramı kayboldu. Şimdi yüzde 70-80'ler aile anlayışının hemen hemen Avrupa'da yok olduğunu görüyoruz. Bunları da istatistiklerde görüyoruz. Bizde de aile güzelliği, bizim toplumumuzun en dinamik en güzel özelliğiydi; onu da kaybetmeye başladık. Cenab-ı Allah daha beterinden korusun" dedi.

İl Müftüsü Süzen, "Aile nasıl kurulur ve nasıl korunur noktasında herkesin hassas olması gerekir."

Kastamonu'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kastamonu, Müftü, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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