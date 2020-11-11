Kastamonu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Fidan dikiminden tören

Vali Avni Çakır'ın konuşması Kastamonu'da da " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" etkinliği kapsamında 70 bin fidan dikildi.

Vali Avni Çakır, Konukça köyünde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, ağacın ve ormanların önemine değindi.

Bu etkinliğin orman varlığının artırılmasına katkı sunacağını vurgulayan Çakır, "Ülkemizin ormanlık sahalarını ve ağaç servetini yönetmek, çoğaltmak, ağaç ve orman sevgisini yükseltmek, farkındalığı artırmak amacıyla her kesimden insanımızın destek ve katılımı ile bugün dikim yapacağız." dedi.

Kastamonu'nun geniş ormanlık alanlara sahip olduğunu dile getiren Çakır, "Kastamonu, en geniş orman alanına sahip ikinci il. İlimizin yaklaşık yüzde 67'si ormanlarla kaplı. Küresel ısınmaya bağlı yangınlar nedeniyle belli oranda zararlar söz konusu. Bizim yapacağımız bu dikimler, eksilen orman varlığının artırılmasına katkı sunacak." diye konuştu.

Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da Kastamonu'da 70 bin, Sinop'ta 60 bin olmak üzere 130 bin fidanın toprakla buluşturulacağını anlatarak, etkinlik kapsamında Kastamonu'da 40 bin, Sinop'ta 20 bin olmak üzere 60 bin de bedelsiz fidan dağıtılacağını kaydetti.

Programa Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.