Kastamonu'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Kastamonu'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

30.01.2026 22:51
Cide'de iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı, inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki motosikletin çarpışması neticesinde 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. (14) idaresindeki 37 ADL 563 plakalı motosiklet ile B.E. (16) yönetimindeki 37 ACM 403 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan T.G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

