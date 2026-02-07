Kastamonu'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü S.D. yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Murat Yenigün Caddesi'nde meydana geldi. H.E. yönetimindeki 37 ADL 16 plakalı otomobil ile S.D.'nin kullandığı 57 FB 831 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.D., Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu),