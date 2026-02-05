Kastamonu'da Narkotik Operasyonları - Son Dakika
Kastamonu'da Narkotik Operasyonları

Kastamonu\'da Narkotik Operasyonları
05.02.2026 18:19
2025'te Kastamonu'da 532 narkotik operasyonunda 104 tutuklama gerçekleştirildi.

Kastamonu'da 2025 yılında narkotik suçlara yönelik 532 operasyonda 104 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucunun topluma karışmasını önlemek, özellikle gençleri tehlikelerden korumak için çalışmaların yıl boyunca kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, birçok suçun da kaynağı olan uyuşturucuya karşı yürütülen başarılı operasyonlar, denetimler ve önleyici faaliyetlerle narkotik suçlara geçit verilmediği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verilen açıklamada, düzenlen 532 operasyonda 995 kişinin yakalandığı, 104 şüphelinin tutuklandığı, 54 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, emniyet ve jandarmanın operasyonlarında 12 kilo 732 gram sentetik uyuşturucu, 174 bin 495 uyuşturucu hap, 2 bin 49 gram esrar, 76 gram kokain, 1,25 gram eroin, 163 bin 218 kök kenevir ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlar, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Kastamonu, Narkotik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Narkotik Operasyonları - Son Dakika

19:12
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
SON DAKİKA: Kastamonu'da Narkotik Operasyonları - Son Dakika
