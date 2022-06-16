Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

16.06.2022 16:34
Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Kastamonu'da otomobilin çarptığı 12 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.

Kastamonu'da otomobilin çarptığı 12 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde, Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmeye çalışan Tuana Yiğit'e, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 VF 540 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan 5. sınıf öğrencisi Yiğit, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yiğit, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı - Son Dakika

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