Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle Sada Çayı taştı, yol ve köprü çöktü - Son Dakika
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Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle Sada Çayı taştı, yol ve köprü çöktü

25.06.2022 17:48

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış, Sada Çayı üzerindeki yolun çökmesine neden oldu. Sada Çayının taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu'yla olan bağlantısı kesildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından turuncu uyarının yapıldığı Kastamonu'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Kastamonu'nun kuzey etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşan çay ve dereler sebebiyle yollarda göçük ve heyelanlar yaşandı.

İKİ İLÇEYLE BAĞLANTI KESİLDİ

Kastamonu'yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol, sağanak yağış sebebiyle çöktü. Sada Çayının taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu'yla olan bağlantısı kesildi.

Kastamonu'da Sada çayının taşmasıyla yol çöktü, iki ilçeyle bağlantı kesildi

YOL VE KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Yolun göçmesi ve köprünün yıkılması sebebiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak tedbirlerini arttırdı. Jandarma ekipleri, Cide ve Şenpazar ilçelerine geçen yolu ulaşıma kapatarak, sürücüleri alternatif yollara veya geri dönmeleri noktasında uyardı. Yolun göçmesi sebebiyle sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı.

Kastamonu'da Sada çayının taşmasıyla yol çöktü, iki ilçeyle bağlantı kesildi

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolun tekrar trafiğe açılabilmesi için göçen yol ve yıkılan köprüde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bölgede yağışlar da yer yer kuvvetini arttırarak devam ediyor.

Kastamonu'da Sada çayının taşmasıyla yol çöktü, iki ilçeyle bağlantı kesildi

TATİL İÇİN GELDİ, GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

İstanbul'dan Şenpazar ilçesine 1 haftalık tatil için gelen Ahmet Yılmaz, "Şenpazar ilçesine yarım saat yolumuz kala yolun çöktüğünü öğrendik. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz ama yapacak bir şey yok. Muhtemelen burayı beklemektense İnebolu yolu üzerinden sanırım Şenpazar'a ulaşmaya çalışacağız. Yolları da tam bilmiyorum Allah yardımcımız olsun" dedi.

Cide'ye gitmek için yola çıktıklarını fakat yolun göçmesinden dolayı gidemediklerini söyleyen Vedat Kozak ise "Bu yüzden geri dönmek zorunda kaldık. Yağmurda aşırı bir şekilde halen devam ediyor. Yolunda açılma şansı yok şu anda. Yolunda bozuk olmasından ötürü aşırı şiddetli yağışlardan ötürü yolda kapanmış durumda Cide yolu" diye konuştu.

Kastamonu'da Sada çayının taşmasıyla yol çöktü, iki ilçeyle bağlantı kesildi
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Sada Çayı'nın taşmasıyla yol çöktü: İki ilçenin Kastamonu'yla bağlantısı kesildi Sada Çayı'nın taşmasıyla yol çöktü: İki ilçenin Kastamonu'yla bağlantısı kesildi
Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle Sada Çayı taştı, yol ve köprü çöktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle Sada Çayı taştı, yol ve köprü çöktü - Son Dakika
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