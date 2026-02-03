Kastamonu\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu" kapsamında kentte operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 482 tabanca fişeği, 45 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler S.K, R.E, Y.Y, H.E, M.Y.E, O.A. ve F.D. gözaltına alındı.
