Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, ticari taksinin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, ticari taksinin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

İsa Çakılcıoğlu'nun (48) kullandığı 37 T 5071 plakalı ticari taksi, İnebolu- Abana kara yolunun İskele mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü Çakılcıoğlu hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:51 Kaynak: AA

Abana, İnebolu, Kastamonu, Güncel
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