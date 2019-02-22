Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, ticari taksinin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Kastamonu
'nun İnebolu
ilçesinde, ticari taksinin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
İsa Çakılcıoğlu'nun (48) kullandığı 37 T 5071 plakalı ticari taksi, İnebolu- Abana
kara yolunun İskele mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Çakılcıoğlu hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:51 Kaynak: AA
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